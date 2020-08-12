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Стало известно, когда появится результат проверки арбитра Казарцева на полиграфе

11:24
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Если арбитр матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев пройдет проверку на детекторе лжи в первой половине дня, сотрудница компании, привлеченной РФС, может проанализировать результаты теста и дать свое экспертное мнение сегодня вечером или к утру четверга.

Как уже сообщал «СЭ», Казарцев принял приглашение и дал добро на проверку на детекторе лжи. Проведут ее эксперты, которые раньше уже сотрудничали с РФС.

Приглашения были отправлены вчера — и Казарцеву, и его видеоассистенту Алексею Еськову. В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру. Это дело добровольное.

Велика вероятность, что даст согласие и Еськов. Тогда он пройдет тест в ближайшие дни — видимо, в первой половине четверга. (Александр Бобров)

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