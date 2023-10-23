Стало известно, когда Нобоа приступит к тренировкам в общей группе «Сочи»

В пресс-службе «Сочи» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья капитана команды Кристиана Нобоа, получившего травму в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

38-летний эквадорец пропустил игру 12-го тура против «Урала» (4:1).

«Нобоа чувствует себя хорошо. На данный момент он занимается индивидуально, послезавтра будет в общей группе», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В сезоне-2023/24 Нобоа забил 3 гола в 10 матчах за «Сочи» во всех турнирах.

«Сочи» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 9 очками после 12 туров. В 13-м туре РПЛ «Сочи» 29 октября сыграет на выезде с «Пари НН».