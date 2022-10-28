Стало известно, когда Дивеев сможет вернуться на поле

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о восстановлении игрока.

«Динамика положительная. Восстановление идет по плану, все нормально. Учитывая точку, в которой мы сейчас находимся, я думаю, что полноценная работа в общей группе может начаться на зимних сборах. Раньше ожидать его на поле слишком оптимистично. В весенней части чемпионата сможем увидеть Игоря на поле», — сказал Еремин «СЭ».

23-летний защитник в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1) получил перелом большеберцовой кости.

В нынешнем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.