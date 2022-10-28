Романцев: «Если в «Локо» ищут удобного тренера, это не про Семина»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил шансы Юрия Семина в ближайшее время вернуться на пост главного тренера «Локомотива».

«Известно, что Семин из тех тренеров, кто привык отстаивать свою позицию, быть предельно откровенным с футболистами и клубными начальниками, не терпел, когда за его спиной подписывали сомнительные контракты. Чиновники называют таких тренеров сложными. И все-таки я надеюсь, что здравый смысл в «Локомотиве» возобладает. Если там ищут удобного тренера, то это не про Семина. А если умного, то только Палыч», — сказал Романцев.

Последний раз Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 по 2020 год, став чемпионом России.