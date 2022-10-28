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Сегодня, 14:00

Романцев: «Если в «Локо» ищут удобного тренера, это не про Семина»

Александр Львов
Обозреватель
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Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил шансы Юрия Семина в ближайшее время вернуться на пост главного тренера «Локомотива».

«Известно, что Семин из тех тренеров, кто привык отстаивать свою позицию, быть предельно откровенным с футболистами и клубными начальниками, не терпел, когда за его спиной подписывали сомнительные контракты. Чиновники называют таких тренеров сложными. И все-таки я надеюсь, что здравый смысл в «Локомотиве» возобладает. Если там ищут удобного тренера, то это не про Семина. А если умного, то только Палыч», — сказал Романцев.

Последний раз Семин возглавлял «Локомотив» с 2016 по 2020 год, став чемпионом России.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Евгений Гинер в&nbsp;ЦСКА. «Для меня Гинер — пример отношения к тренерам». Романцев — о дерби, Соболеве и «Зените»

Олег Романцев
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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 Урал 14 5 1 8 15-24 16
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 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
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29.10 14:00
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 - : -
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