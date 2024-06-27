Ташуев: «Козлов себя ярко проявил. «Краснодар» сделал правильный выбор»
Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал переход 19-летнего полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в клуб.
«На самом деле он себя ярко проявил. Думаю, «Краснодар» сделал правильный выбор. Игровая практика? Во всем мире молодые ребята должны конкурировать. Тот же Гюлер сейчас играет в «Реале» — выходит на замены, ждет своего шанса. зато он работает с мастерами высокого уровня в клубе, который дает возможность прогрессировать во всех отношениях. Поэтому для Козлова это шаг вперед. А игровую практику надо завоевать. Кто даст гарантии молодому футболисту, что он будет играть?» — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».
Контракт 19-летнего футболиста рассчитан до лета 2029 года. В прошлом сезоне Козлов провел 10 матчей в РПЛ за «Балтику», забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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