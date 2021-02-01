Агент Рыжикова: «Сергей документы из «Тамбова» не забирал, у него действующий контракт»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, заявил, что футболист пока остается в клубе.

Ранее, 1 февраля, Sport24 сообщил, что в «Тамбове» осталось 9 игроков. Все остальные забрали свои документы из клуба.

— Сергей документы не забирал, — сказал Сафонов в комментарии «СЭ». — Я рассматриваю варианты по поводу его будущего. Есть разные предложения, но что Сергей решит, то решит. Пока у него действующий контракт. А те ребята, которые ушли — это их право. Они не крепостные.

В текущем сезоне 40-летний Рыжиков провел 18 матчей за «Тамбов» и пропустил 27 голов.

(Данил Алешин)