Экс-нападающий тульского «Арсенала» Марков продолжит карьеру в «Факеле»
Бывший нападающий тульского «Арсенала» Евгений Марков продолжит карьеру в «Факеле». Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, футболист подпишет договор с клубом в ближайшее время. Отмечается, что соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.
В конце августа 28-летний форвард расторг контракт с тульским «Арсеналом». В сезоне-2021/22 он не выходил на поле в матчах первой лиги.
Марков также выступал за такие клубы, как «Тосно», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар».
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|
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|4
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|3
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
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