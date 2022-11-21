Экс-нападающий тульского «Арсенала» Марков продолжит карьеру в «Факеле»

Бывший нападающий тульского «Арсенала» Евгений Марков продолжит карьеру в «Факеле». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, футболист подпишет договор с клубом в ближайшее время. Отмечается, что соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

В конце августа 28-летний форвард расторг контракт с тульским «Арсеналом». В сезоне-2021/22 он не выходил на поле в матчах первой лиги.

Марков также выступал за такие клубы, как «Тосно», «Динамо», «Рубин» и «Краснодар».