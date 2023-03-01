Стали известны назначения судей на матчи 18-го тура РПЛ: Мешков работает на «Спартак» — «Урал»
Стали известны назначения арбитров на матчи 18-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте РФС 1 марта.
Встречу между «Спартаком» и «Уралом» рассудит Виталий Мешков. Игра пройдет 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
3 марта (пятница)
«Факел» — «Химки»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Антон Фролов; AВАР — Алексей Воронцов.
4 марта (суббота)
«Спартак» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Максим Ковалев.
«Зенит» — «Пари НН»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Николай Богач.
«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Роман Усачев.
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артём Смолин; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Андрей Образко.
5 марта (воскресенье)
«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Анатолий Жабченко; AВАР — Денис Березнов.
«Краснодар» — «Торпедо»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Адлан Хатуев.
«Сочи» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Дмитрий Сафьян.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2