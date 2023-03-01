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Сегодня, 12:08

Стали известны назначения судей на матчи 18-го тура РПЛ: Мешков работает на «Спартак» — «Урал»

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Виталий Мешков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Стали известны назначения арбитров на матчи 18-го тура чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте РФС 1 марта.

Встречу между «Спартаком» и «Уралом» рассудит Виталий Мешков. Игра пройдет 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

3 марта (пятница)

«Факел» — «Химки»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Антон Фролов; AВАР — Алексей Воронцов.

4 марта (суббота)

«Спартак» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Максим Ковалев.

«Зенит» — «Пари НН»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Николай Богач.

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Роман Усачев.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артём Смолин; ВАР — Павел Кукуян; AВАР — Андрей Образко.

5 марта (воскресенье)

«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Анатолий Жабченко; AВАР — Денис Березнов.

«Краснодар» — «Торпедо»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Адлан Хатуев.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Дмитрий Сафьян.

Источник: https://rfs.ru/news/217582
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ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виталий Мешков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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