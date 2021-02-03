Карпов набил татуировку со словом «Love», но не в честь Вагнера
Центральный защитник ЦСКА Вадим Карпов в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих татуировках. По словам молодого футболиста, у него есть татуировка со словом «Love» (любовь), но она не связана с любовным увлечением или экс-форвардом армейцев Вагнером Лав.
— Одна, на руке, еще не доделана, — цитирует официальный сайт ЦСКА Карпова. — На груди выбита фраза, смысл которой мне близок: «Будь верен тому, кто верен тебе».
— Love — в честь девушки?
— Нет (загадочно улыбается).
— В честь Вагнера Лава? Игорь Акинфеев как-то сказал, что Карпов не знает ни Вагнера, ни Карвалью — и вот вы изучили матчасть и настолько прониклись игрой бразильца, что набили тату...
— (Смеется) Тоже нет. Спонтанно получилось, понравилось слово Love. И на самом деле это неправда, я знал Вагнера. А вот про Карвалью действительно на тот момент не слышал.
— Еще татуировки будут?
— Думаю, да.
— Как насчет цеэсковской эмблемы на груди?
— Пока что мне рано. Это надо отыграть здесь всю жизнь, как Акинфеев, чтобы набивать ее. Если никуда не свернет дорога, задумаюсь.
18-летний Карпов играет за основу ЦСКА второй год. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 8 матчах.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vadim-karpov-tatuirovka-love-na-shee-net-eto-ne-v-chest-vagnera/
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