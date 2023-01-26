Стал известен соперник «Динамо» на сборах в Белеке
«Динамо» определился с соперником на тренировочных сборах в Белеке. Пресс-службы московской команды сообщила, что бело-голубые сыграют против узбекского «Олимпика».
Встреча команд пройдет 12 февраля, начало матча — 11.00 мск.
Также пресс-служба сообщила, что было определено время начала матчей всех семи контрольных игр.
«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров.
Источник: https://t.me/fcdynamo/11748
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
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|
6
|Ахмат
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|2
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|1
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|
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|7
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|25
|
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|17
|7
|4
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|
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|
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|3
|4
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|3
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|16-36
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30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
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|1
|2
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