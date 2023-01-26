Стал известен соперник «Динамо» на сборах в Белеке

«Динамо» определился с соперником на тренировочных сборах в Белеке. Пресс-службы московской команды сообщила, что бело-голубые сыграют против узбекского «Олимпика».

Встреча команд пройдет 12 февраля, начало матча — 11.00 мск.

Также пресс-служба сообщила, что было определено время начала матчей всех семи контрольных игр.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров.