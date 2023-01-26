Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:50

Стал известен соперник «Динамо» на сборах в Белеке

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Динамо» определился с соперником на тренировочных сборах в Белеке. Пресс-службы московской команды сообщила, что бело-голубые сыграют против узбекского «Олимпика».

Встреча команд пройдет 12 февраля, начало матча — 11.00 мск.

Также пресс-служба сообщила, что было определено время начала матчей всех семи контрольных игр.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://t.me/fcdynamo/11748
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В ИИХФ оценят вероятность участия российских команд в международных турнирах в мае
Кто заработал больше за всю карьеру: Месси или Роналду? Сравниваем их доходы по годам
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Зените» назвали слухами новость об обращении «Ньюкасла» в клуб по переходу Малкома
Источник: Малком и Клаудиньо не покинут «Зенит» до конца сезона
Агент Бальде: «Ничего не знаю об отношениях Нары и Кейта»
Бушманов: «Приятно видеть, что «Спартак» доверяет сейчас молодым игрокам»
Агент Ненахова — о возможном уходе защитника из «Локомотива»: «Это глупости, даже комментировать не хочется»
Агент Малкома опроверг возможный уход в «ПСЖ»: «Сыграет весь сезон за «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший футболист сборной России Ари высказался против возвращения пива на стадионы

Каррера: «В России есть два самых популярных матча — оба с участием «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости