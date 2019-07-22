Сроки восстановления Ещенко станут известны завтра

Диагноз и сроки восстановления защитника "Спартака" Андрея Ещенко по результатам медобследования станут известны во вторник. 35-летний футболист получил повреждение в субботнем матче 2-го тура премьер-лиги с "Ростовом" в гостях (2:2). Игрок был заменен по ходу первого тайма.

Ещенко почувствовал боль в области левого колена в самом начале встречи в Ростове – и попросил помощь. Игрок вернулся на поле, но через несколько минут попросил замену. У защитника была перебинтована нога чуть ниже колена.

Напомним, в декабре 2018 года Ещенко перенес операцию после разрыва крестообразной связке. Затем он в рекордные сроки прошел реабилитацию – уже в конце марта спартаковец работал в общей группе. (Вячеслав Короткин)