Способен ли ЦСКА обойти «Спартак»? Мнение Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение, что армейцы обязаны закончить этот сезон в тройке призеров, а на следующий год должны бороться за чемпионство.

— ЦСКА способен обойти «Ростов», «Спартак» и «Динамо» и стать вторым?

— Нет ничего не возможного. Еще будет дерби ЦСКА — «Спартак». Вот там, думаю, многое решится. Если армейцы не попадут в тройку призеров, этот чемпионат тогда можно будет признать неудачным. Сейчас у них новый тренер, новые требования, идет процесс стабилизации состава. Важно, чтобы армейцы оказались в тройке. А уже на следующий сезон надо ставить только одну максимальную задачу — выиграть чемпионат. Ну и, естественно, нужно будет летом укрепить состав.