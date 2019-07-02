Спортивный директор "Тамбова": "У нас никогда расходов в валюте не было"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал "СЭ" намерение президента "Спартака" Леонида Федуна​ перевести всех игроков команды на рублевые зарплаты.

– А вы планируете переводить? – вопрос Худякову.

– У нас никогда расходов в валюте не было. Всегда платили рублевые зарплаты, премии и так далее. Валютой ни с кем не рассчитывались.

– Планируете это в дальнейшем сохранить?

– У нас так будет всегда. Однозначно. (Арман Мкртчян)

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