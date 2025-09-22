Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Динамо»? Мы хотели Альбу и штаб сохранить»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе главного тренера команды Джонатана Альбы в «Динамо».

— Обращалось ли «Динамо» за Альбой?

— Мы хотели Альбу и штаб сохранить. Мы их сохранили, — сказал Рыскин «СЭ».

43-летний испанец в феврале сменил Валерия Карпина на посту главного тренера ростовчан. Также он с лета 2021 года в качестве тренера-аналитика входит в штаб Карпина в сборной России.

После 9 игр «Ростов» с 9 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.