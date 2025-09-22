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22 сентября 2025, 10:35

Рыскин заявил, что многие футболисты «Ростова» читают книги: «К своему стыду, иногда названия не знаю»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» высказался об инициативе министра спорта РФ Михаила Дегтярева в отношении чтения спортсменов.

«Это прекрасное пожелание, чтобы футболисты были начитанные, образованные. Что в этом плохого? У нас, кстати, очень многие ребята читают, много литературы. Я даже, к своему стыду, скажу, что иногда названия их книг не знаю. Вот у нас Дмитрий Полоз какие-то сложнейшие книги по психологии читал...» — сказал Рыскин «СЭ».

25 августа Дегтярев сообщил, что Минспорта РФ утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.

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ФК Ростов
Алексей Рыскин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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