Рыскин заявил, что многие футболисты «Ростова» читают книги: «К своему стыду, иногда названия не знаю»
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» высказался об инициативе министра спорта РФ Михаила Дегтярева в отношении чтения спортсменов.
«Это прекрасное пожелание, чтобы футболисты были начитанные, образованные. Что в этом плохого? У нас, кстати, очень многие ребята читают, много литературы. Я даже, к своему стыду, скажу, что иногда названия их книг не знаю. Вот у нас Дмитрий Полоз какие-то сложнейшие книги по психологии читал...» — сказал Рыскин «СЭ».
25 августа Дегтярев сообщил, что Минспорта РФ утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
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|0-0
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12
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
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15
|Родина
|0
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|0
|0-0
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16
|Факел
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|0-0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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