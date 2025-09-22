Рыскин заявил, что многие футболисты «Ростова» читают книги: «К своему стыду, иногда названия не знаю»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» высказался об инициативе министра спорта РФ Михаила Дегтярева в отношении чтения спортсменов.

«Это прекрасное пожелание, чтобы футболисты были начитанные, образованные. Что в этом плохого? У нас, кстати, очень многие ребята читают, много литературы. Я даже, к своему стыду, скажу, что иногда названия их книг не знаю. Вот у нас Дмитрий Полоз какие-то сложнейшие книги по психологии читал...» — сказал Рыскин «СЭ».

25 августа Дегтярев сообщил, что Минспорта РФ утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.