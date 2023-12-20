«Рубин» продлил контракт с Ильей Рожковым
Защитник «Рубина» Илья Рожков подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба казанцев.
Новое соглашение 18-летнего воспитанника казанцев рассчитано до 2027 года.
Рожков дебютировал за «Рубин» в матче против «Локомотива» (2:2) в 1-м туре текущего розыгрыша РПЛ. С того момента защитник провел 12 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей.
Источник: ФК «Рубин»
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|
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|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|3
|4
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|12-24
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|3
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|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
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|К
|Ж
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
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|1
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