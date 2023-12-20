«Рубин» продлил контракт с Ильей Рожковым

Защитник «Рубина» Илья Рожков подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба казанцев.

Новое соглашение 18-летнего воспитанника казанцев рассчитано до 2027 года.

Рожков дебютировал за «Рубин» в матче против «Локомотива» (2:2) в 1-м туре текущего розыгрыша РПЛ. С того момента защитник провел 12 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей.