Спортивный директор ЦСКА Мовсесьян покидает клуб

Как стало известно «СЭ», спортивный директор Андрей Мовсесьян покидает ЦСКА.

49-летний специалист работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора.

ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.