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«Зенит» поздравил актера Боярского с юбилеем

Алина Савинова
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«Зенит» обратился к народному артисту РСФСР и болельщику петербургского клуба Михаилу Боярскому, которому 26 декабря исполнилось 75 лет.

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Мы благодарим Вас за искреннюю поддержку, за преданность «Зениту» на протяжении десятилетий и желаем Вам здоровья, долголетия и счастья. Вместе мы еще не раз отметим наши общие победы! С юбилеем!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Боярский является не только актером театра и кино, но и мастером дубляжа, певцом и музыкантом. В 1984 году он был признан заслуженным артистом РСФСР, а в 1990-м — народным артистом РСФСР. С 1988 по 2007 год Боярский выступал в качестве художественного руководителя созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.

Михаил Боярский на&nbsp;церемонии награждения победителей матча легенд между &laquo;Зенитом&raquo; и &laquo;Спартаком&raquo;. 8&nbsp;июля 2022 года. Михаил Боярский: «Я злобный и ворчливый старикашка»

Источник: https://t.me/fczenit/23588
ФК Зенит
Михаил Боярский
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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