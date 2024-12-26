«Зенит» поздравил актера Боярского с юбилеем

«Зенит» обратился к народному артисту РСФСР и болельщику петербургского клуба Михаилу Боярскому, которому 26 декабря исполнилось 75 лет.

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Мы благодарим Вас за искреннюю поддержку, за преданность «Зениту» на протяжении десятилетий и желаем Вам здоровья, долголетия и счастья. Вместе мы еще не раз отметим наши общие победы! С юбилеем!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Боярский является не только актером театра и кино, но и мастером дубляжа, певцом и музыкантом. В 1984 году он был признан заслуженным артистом РСФСР, а в 1990-м — народным артистом РСФСР. С 1988 по 2007 год Боярский выступал в качестве художественного руководителя созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.