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Сегодня, 13:32

Спортивный директор «Аякса» сравнил Сперцяна с Де Брейне

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат назвал полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна особенным игроком. Он считает, что футболист мог бы проявить себя в голландском клубе.

«Речь шла не о его качествах, а о том, что он играл в России. Он мог бы стать для нас отличным игроком. Никто в этом не сомневается. Он мог бы сыграть роль в «Аяксе», как Кевин Де Брейне в «Манчестер Сити». Он особенный игрок», — цитирует Мислинтата De Telegraaf.

18 августа инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что 23-летний армянин хочет продолжить карьеру именно в «Аяксе». Сперцян был одной из главных целей амстердамцев на летнее трансферное окно.

Источник: https://www.telegraaf.nl/
Кевин де Брейне
Эдуард Сперцян
ФК Аякс
ФК Краснодар
0
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