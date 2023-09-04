Дудиев считает, что «Балтика» могла обыграть «Локомотив»

Капитан футбольного клуба «Балтика» Аслан Дудиев прокомментировал поражение команды в матче против «Локомотива» и рассказал, как ощущает себя в роли капитана.

«Первый тайм провалили. Во втором с такой игрой могли не только сравнять, но и обыграть соперника. К сожалению, пока не фартит, не залетают мячи в ворота. Нам нужно забивать свои голы и набирать очки. Капитан команды — это не тот, кто надевает повязку. Я один из старичков в команде, стараюсь помогать молодым как могу, подбадриваю. И без капитанства нормально себя ощущал, но если так решили, значит, надо. Само собой у меня есть право голоса в раздевалке», — приводит сова Дудиева Metaratings.ru.

«Локомотив» с 12 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Балтика» с 3 очками продолжает замыкать турнирную таблицу.