Спортдиректор "Тамбова": "Усман здоров, просто тренер в матче с "Локо" решил перестроить схему"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал "СЭ", что полузащитник команды Мохаммед Усман, замененный на 24-й минуте матча 2-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:2), не получал травму. Футболист здоров, ранняя замена нигерийца была обусловлена тактическим решением главного тренера команды Александра Григоряна.

Встреча "Локомотив" – "Тамбов" состоялась 21 апреля в Москве.

– В матче с "Локомотивом" на 24-й минуте поле покинул Мохаммед Усман. Он получил повреждение? Если да, то в каком состоянии игрок сейчас? – вопрос Худякову.

– Дело не в травме, просто Мохаммед не вошел в игру и тренер решил заменить его. Перестраивал схему и решил убрать с поля Усмана.

Следующий матч "Тамбова" – со "Спартаком" – пройдет в субботу, 27 июля. Начало – в 16.30 по московскому времени. Матч состоится на "Мордовия Арене" в Саранске. Домашний стадион "Тамбова" не подходит для использования в премьер-лиге, сейчас арена находится на реконструкции. (Иван Торопцев)