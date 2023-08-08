Sport24: «Спартак» интересуется камерунским нападающим Абубакаром
«Спартак» рассматривает возможность подписания нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара, сообщает Sport24.
По информации источника, турецкий клуб хочет получить за 31-летнего форварда около 6 миллионов евро.
Контракт Абубакара с «Бешикташем» рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2023/24 нападающий провел 2 матча в квалификации Лиги конференций, отметился голом и результативной передачей.
На счету Абубакара 95 матчей за сборную Камеруна и 36 забитых мячей.
Источник: Sport24
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|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
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Пари НН – Ахмат
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ЖК
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Матео Кассьерра
Зенит
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|0
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|1
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