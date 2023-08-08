Sport24: «Спартак» интересуется камерунским нападающим Абубакаром

«Спартак» рассматривает возможность подписания нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара, сообщает Sport24.

По информации источника, турецкий клуб хочет получить за 31-летнего форварда около 6 миллионов евро.

Контракт Абубакара с «Бешикташем» рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2023/24 нападающий провел 2 матча в квалификации Лиги конференций, отметился голом и результативной передачей.

На счету Абубакара 95 матчей за сборную Камеруна и 36 забитых мячей.

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