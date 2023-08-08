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Сегодня, 19:34

Пономарев предложил Федотова кандидатурой лучшего тренера РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что наставник армейцев Владимир Федотов заслуживал получить приз лучшему тренеру сезона-2022/23 по версии Российского футбольного союза (РФС).

«Я бы назвал лучшим Владимира Федотова. С ходу занять второе место в чемпионате России и выиграть Кубок — это очень серьезно. Плюс он выиграл серебро второй год подряд», — приводит слова Пономарева «Газетой.Ru».

8 августа РФС объявил, что лучшим тренером прошлого сезона по версии организации стал наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/08/21033740.shtml?updated
Владимир Пономарев (СССР)
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
РФС
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

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