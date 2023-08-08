Пономарев предложил Федотова кандидатурой лучшего тренера РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что наставник армейцев Владимир Федотов заслуживал получить приз лучшему тренеру сезона-2022/23 по версии Российского футбольного союза (РФС).

«Я бы назвал лучшим Владимира Федотова. С ходу занять второе место в чемпионате России и выиграть Кубок — это очень серьезно. Плюс он выиграл серебро второй год подряд», — приводит слова Пономарева «Газетой.Ru».

8 августа РФС объявил, что лучшим тренером прошлого сезона по версии организации стал наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.