Sport24: «Сивасспор» сделал «Ахмату» улучшенное предложение по Быстрову

«Сивасспор» продолжает вести с «Ахматом» переговоры по трансферу защитника Марата Быстрова, утверждает Sport24.

По информации источника, турецкий клуб предложил за 31-летнего игрока сборной Казахстана 200 тысяч евро.

Быстров выступает за «Ахмат» с 2020 года. Он провел за грозненцев 80 матчей, отличившись двумя голевыми передачами. Контракт защитника с клубом рассчитан до 2024 года.