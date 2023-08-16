Изидор рассказал, кто из игроков «Локомотива» мог бы заиграть в Европе
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о том, кто из его одноклубников мог бы заиграть в европейском топ-клубе.
«Например, Тикнизян и Пиняев. Но у нас много хороших игроков. Я назвал только двоих, но думаю, многие могли бы», — приводит слова Изидора Sport24.
В текущем сезоне Тикнизян провел 6 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. В активе Пиняева 1 гол и 1 результативная передача в 6 матчах за железнодорожников.
Источник: Sport24
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|10
|
3
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|4
|3
|0
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|11-6
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|
4
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|3
|0
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|9
|
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|8
|
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|
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|7
|
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|2
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|7
|
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|2
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|
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|0
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|
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|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
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|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
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|1
|
16
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|4
|0
|0
|4
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|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
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|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
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ЖК
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
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|
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
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Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0
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