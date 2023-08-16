Изидор рассказал, кто из игроков «Локомотива» мог бы заиграть в Европе

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о том, кто из его одноклубников мог бы заиграть в европейском топ-клубе.

«Например, Тикнизян и Пиняев. Но у нас много хороших игроков. Я назвал только двоих, но думаю, многие могли бы», — приводит слова Изидора Sport24.

В текущем сезоне Тикнизян провел 6 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. В активе Пиняева 1 гол и 1 результативная передача в 6 матчах за железнодорожников.