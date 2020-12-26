Спонсирует ли «Газпромбанк» «Сочи»? Хочет ли клуб в этом сезоне в еврокубки? Отвечает гендиректор Дмитрий Рубашко

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал большое интервью обозревателю «СЭ», в котором ответил на все актуальные и острые вопросы о клубе. В частности, Рубашко рассказал о том, стремится ли команда, ныне занимающая еврокубковое 4 место, в Европу, не опасается ли проблем с финансовым fair play, и почему у клуба до сих пор нет титульного спонсора.

— Знаменитый сочинец Евгений Кафельников, будучи болельщиком «Спартака», сказал мне недавно, что переживает за «Сочи» — но хотел бы, чтобы он, как когда-то, назывался «Жемчужиной». Не рассматривали этот вариант?

— Рассматривали. Но время не стоит на месте. Название «Сочи» мы посчитали более солидным. Это общегородской бренд, и его название, во-первых, достаточно простое для уха европейцев, во-вторых, оно известно как столица зимней Олимпиады-2014. «Жемчужина» же, хоть по-русски звучит и красиво, в Европе, будем объективны, вряд ли будет оценена. А мы не хотим ограничиваться сугубо российскими амбициями.

— Сами подвели к вопросу: ждете ли попадания в еврокубки уже в этом сезоне? Вы ведь закончили первую часть чемпионата в их зоне.

— Задача стоит — выигрывать в каждом матче. Естественно, сделаем все, чтобы попасть в еврокубки. Нет такого, чтобы у нас стояла задача, как в прошлом, дебютном сезоне в РПЛ, просто остаться в премьер-лиге. Или попасть в десятку. Наш президент клуба — по духу победитель, поэтому для него важна каждая игра. Каждый матч — как финал.

И все футболисты хотят в Европу. Но для этого надо много работать. Командная игра у нас есть, результат — тоже, и, безусловно, если так складывается, надо уже в этом сезоне стремиться в еврокубки.

При этом нельзя забывать о молодежной команде, и приятно, что у нас там много перспективных ребят. У них есть возможность тренироваться с основой. Они смотрят на звезд с большим опытом и черпают от них массу полезных вещей, благодаря чему быстрее прогрессируют. Скоро все увидят эффект этой работы.

— Премьер-лига — это свой кайф, но это и другие расходы. Ротенберг в «Динамо» уже сталкивался со сложной ситуацией по финансовому fair play, из-за несоблюдения которого бело-голубые лишились еврокубков. У вас нет опасений, что, если сейчас дело дойдет до Европы, проблемы могут возникнуть? Ведь доходы вам брать глобально неоткуда.

— Не думаю, что у нас с этим будут проблемы. У нас на самом деле не такие большие затраты, как у многих других клубов РПЛ. Стараемся жить скромнее.

— Вы уже второй сезон отказываетесь называть спонсоров клуба. Почему? И можете ли сделать это сейчас?

— Титульного спонсора у нас пока нет. Когда он будет, то появится на футболке, и мы об этом объявим.

— Бытует версия, что спонсор у вас есть, и это «Газпромбанк», но вы не хотите писать его на футболках, чтобы вызывать у людей раздражение и обвинения в аффилированности с «Зенитом».

— Это абсолютно не так. Реальный спонсор со временем появится. Работа ведется.

— А почему его нет уже второй сезон? Место-то какое благодатное.

— Думаю, наш президент достаточно разборчиво подходит к этому вопросу. Это должен быть спонсор, которого он согласует. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Рубашко уже на сайте «СЭ»