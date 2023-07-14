Тильман прокомментировал интерес «Динамо» к мексиканцу Чавесу
Бывший скаут «Динамо» Александр Тильман отреагировал на информацию об интересе бело-голубых к полузащитнику «Пачуки» и сборной Мексики Луису Чавесу.
«Мексиканцев тяжело вытащить из чемпионата Мексики. Там хорошие зарплаты, а клубы заламывают высокие цены за трансферы. Когда я работал в Америке, то пригласить из Мексики какого-то игрока в МЛС было сложно из-за финансовой составляющей. Хотя, казалось бы, страны соседствующие. Сопоставимы ли зарплаты футболистов в Мексике с зарплата российских игроков? С российскими зарплатами в топ-клубах — да. Но понятно, что всегда можно переплатить», — цитирует Тильмана Legalbet.
Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. В минувшем сезоне 27-летний хавбек забил 3 мяча и отметился 5 результативными передачами в 42 матчах за мексиканскую команду во всех турнирах.
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15
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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