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Сегодня, 16:26

Тильман прокомментировал интерес «Динамо» к мексиканцу Чавесу

Алина Савинова
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Бывший скаут «Динамо» Александр Тильман отреагировал на информацию об интересе бело-голубых к полузащитнику «Пачуки» и сборной Мексики Луису Чавесу.

«Мексиканцев тяжело вытащить из чемпионата Мексики. Там хорошие зарплаты, а клубы заламывают высокие цены за трансферы. Когда я работал в Америке, то пригласить из Мексики какого-то игрока в МЛС было сложно из-за финансовой составляющей. Хотя, казалось бы, страны соседствующие. Сопоставимы ли зарплаты футболистов в Мексике с зарплата российских игроков? С российскими зарплатами в топ-клубах — да. Но понятно, что всегда можно переплатить», — цитирует Тильмана Legalbet.

Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. В минувшем сезоне 27-летний хавбек забил 3 мяча и отметился 5 результативными передачами в 42 матчах за мексиканскую команду во всех турнирах.

Источник: https://legalbet.ru/news/15648781/
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