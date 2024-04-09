Сперцян: «Мусаев стал более опытным»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера клуба.

— Мусаев стал более опытным, — приводит слова Сперцяна «Известия». — Я не могу как-то конкретно описать, в чем конкретно. Понятно, что и в плане общения с игроками, и в тактическом плане он перестроился, поскольку прошло уже три года. И Мусаев за это время поработал в другом клубе. Такой опыт не проходит бесследно.

— Что он поменял по сравнению с Ивичем?

— Изменения в атаке точно есть. Наверное, и в обороне, но вам лучше спросить у наших защитников и вратаря (улыбается). Если говорить об атакующих действиях, то от нас требуют больше агрессии, причем с первых минут. Есть установка с самого начала бежать вперед, если ты с мячом, и прессинговать противника, если ты без мяча. Считаю, что у нас это неплохо получалось в двух первых матчах после возвращения Мурада Олеговича.

«Краснодар» 13 марта отправил в отставку сербского специалиста Владимира Ивича, его место занял Мусаев. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко.