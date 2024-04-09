Мухин: «Сейчас прошло чуть более половины реабилитации. Думаю, буду готов к июню»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Сейчас прошло чуть более половины реабилитации. Все идет по плану, есть небольшие осложнения, но это бывает. Сейчас занимаюсь на специальной антигравитационной беговой дорожке, скоро перейду на занятия на поле. Спешить никогда не нужно, есть много случаев, когда игрок торопился, выходил на поле, и случался рецидив травмы. Мои сроки восстановления — май-июнь. Думаю, буду готов к июню», — сказал Мухин в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

6 ноября ЦСКА сообщил в социальных сетях, что Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.