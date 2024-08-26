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Судейство

Сегодня, 15:46

Сперцян о качестве судейства в РПЛ: «Мое дело — играть в футбол»

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» поделился мнением о качестве судейства в РПЛ.

В матче 6-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром» на 85-й минуте произошла спорная ситуация. Игрок бело-голубых Диего Лаксальта упал в штрафной краснодарцев после контакта с полузащитником Александром Черниковым., но главный арбитр Сергей Карасев не зафиксировал фол, а а видеоассистенты Артур Федоров и Сергей Иванов не вмешались в его решение.

— В этом сезоне у многих команд есть претензии к судейству. Есть ли они у тебя?

— Мое дело — играть в футбол. У судей своя работа, а у нас своя.

— То есть несправедливых решений ты пока не замечал?

— Это футбол. Тут бывают спорные решения. Но решения принимают судьи, а мы должны выполнять свою работу, — сказал Сперцян.

После 6 туров РПЛ «Краснодар» с 12 очками поднялся на 2-е место, «Динамо» также с 12 баллов идет третьим.

(Константин Передерий)

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
3
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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