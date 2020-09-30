В субботу, 3 октября, в чемпионате России по футболу состоится один из самых принципиальных матчей, противостояние двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом». Игра 10-го тура Тинькофф — РПЛ пройдет на стадионе спартаковцев и начнется в 19.00 (время московское).

К встрече перед паузой на матчи сборных «Спартак» и «Зенит» подошли во главе турнирной таблицы премьер-лиги. У команд — по 20 очков после 9 туров, чемпион из Санкт-Петербурга занимает первое место по дополнительным показателям.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Телезрители смогут увидеть игру в прямом эфире «Матч ТВ» и «Матч Премьер».