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«Спартак» — «Зенит»: где смотреть трансляцию матча 3 октября

19:00
«Спартак» vs «Зенит»: это всегда напряжение. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» vs «Зенит»: это всегда напряжение. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В субботу, 3 октября, в чемпионате России по футболу состоится один из самых принципиальных матчей, противостояние двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом». Игра 10-го тура Тинькофф — РПЛ пройдет на стадионе спартаковцев и начнется в 19.00 (время московское).

К встрече перед паузой на матчи сборных «Спартак» и «Зенит» подошли во главе турнирной таблицы премьер-лиги. У команд — по 20 очков после 9 туров, чемпион из Санкт-Петербурга занимает первое место по дополнительным показателям.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Телезрители смогут увидеть игру в прямом эфире «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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