"Спартак" выставил завоеванный в Катаре трофей в клубном музее

"Спартак" выставил в клубном музее трофей "Кубок Фонбет Матч Премьер". Красно-белые выиграли товарищеский турнир в Катаре, выиграв у всех трех соперников: 2:1 с "Ростовом", 3:0 с "Зенитом" и 4:0 с "Локомотивом".

"В течение ближайшей недели каждый посетитель наших экскурсионных туров может не только сфотографироваться с трофеем, но и прикоснуться к нему", - говорится в сообщении клуба.