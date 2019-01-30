"Спартак" выставил завоеванный в Катаре трофей в клубном музее

"Спартак" выставил в клубном музее трофей "Кубок Фонбет Матч Премьер". Красно-белые выиграли товарищеский турнир в Катаре, выиграв у всех трех соперников: 2:1 с "Ростовом", 3:0 с "Зенитом" и 4:0 с "Локомотивом".
"В течение ближайшей недели каждый посетитель наших экскурсионных туров может не только сфотографироваться с трофеем, но и прикоснуться к нему", - говорится в сообщении клуба.
🏆 Сегодня "Кубок Фонбет Матч Премьер", который вчера завоевала наша команда, уже выставлен на @otkritiearena в спартаковском музее.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 января 2019 г.
В течение ближайшей недели каждый посетитель наших экскурсионных туров может не только сфотографироваться с трофеем, но и прикоснуться к нему. pic.twitter.com/tX28SVtSr5
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