«Спартак» выпустит юбилейные почтовые марки
Как стало известно «СЭ», «Спартак» в следующем году в честь столетия клуба выпустит юбилейные почтовые марки.
18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС). Именно он стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».
Далее команда называлась «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».
На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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