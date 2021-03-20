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«Спартак» выпустит юбилейные почтовые марки

12:46
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» в следующем году в честь столетия клуба выпустит юбилейные почтовые марки.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС). Именно он стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».

Далее команда называлась «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.

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