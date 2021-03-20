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«Зенит» поздравил Ломбертса с днем рождения

11:55
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«Зенит» поздравил с днем рождения бывшего защитника команды Николаса Ломбертса. Сегодня ему исполнилось 36 лет.

«Николасу Ломбертсу — 36! С праздником!» — говорится в сообщении клубного Twitter.

Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он четырежды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны. Также он выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в составе сине-бело-голубых.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1373192906996088832

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