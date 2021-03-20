«Зенит» поздравил Ломбертса с днем рождения
«Зенит» поздравил с днем рождения бывшего защитника команды Николаса Ломбертса. Сегодня ему исполнилось 36 лет.
«Николасу Ломбертсу — 36! С праздником!» — говорится в сообщении клубного Twitter.
Николасу Ломбертсу — 36! ? С праздником! #ЛегендыЗенита pic.twitter.com/pv2kz6WKh7— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 20, 2021
Бельгиец выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он четырежды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны. Также он выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в составе сине-бело-голубых.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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