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«Спартак» — в десятке лучших по молодости состава среди 20 топ-лиг Европы

13:47
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал итоги исследования составов команд из 20 лучших лиг мира.

«Спартак» со средним возрастом состава на поле в 23,9 года попал в список 10 самых молодых команд 20 ведущих европейских чемпионатов. Красно-белые — на 10-й строчке списка, первое место — у датского «Норшелланна» (22,7 года), вторым идет португальский «Фамаликан» (23,1 года), третья позиция — у голландского «Ден Хааг» (23,4 года).

В России «Спартак» является самой молодой командой по возрасту игроков, выходивших на поле, значительно опережая ближайших конкурентов по этому показателю — ЦСКА (25,1 года) и «Рубин» (25,2 года).

Дополнительная информация:

https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2020/wp310/en/

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