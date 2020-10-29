Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал итоги исследования составов команд из 20 лучших лиг мира.

«Спартак» со средним возрастом состава на поле в 23,9 года попал в список 10 самых молодых команд 20 ведущих европейских чемпионатов. Красно-белые — на 10-й строчке списка, первое место — у датского «Норшелланна» (22,7 года), вторым идет португальский «Фамаликан» (23,1 года), третья позиция — у голландского «Ден Хааг» (23,4 года).

В России «Спартак» является самой молодой командой по возрасту игроков, выходивших на поле, значительно опережая ближайших конкурентов по этому показателю — ЦСКА (25,1 года) и «Рубин» (25,2 года).