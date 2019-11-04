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«Спартак» уступил «Арсеналу» и потерпел первое поражение при Тедеско

20:54
4 ноября. Москва. «Спартак» — «Арсенал». Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 ноября. Москва. «Спартак» — «Арсенал». Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» проиграл «Арсеналу» в домашнем матче 15-го тура премьер-лиги (0:1). Единственный гол забил форвард Евгений Луценко с передачи Кирилла Комбарова.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. «Арсенал» с 19 баллами располагается на 6-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

«Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:1 (0:1)

Гол: Луценко, 16.

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Кутепов (Умяров, 45+2), Мельгарехо, Зобнин, Ананидзе (Гулиев, 84), Мирзов, Тил (Понсе, 72), Айртон, Ларссон.

«Арсенал» (Тула): Шамов, Комбаров (Хагуш, 68), Денисов, Беляев, Григалава, Бауэр, Костадинов, Чаушич (Горбатенко, 80), Лесовой, Ткачев, Луценко (Э.Кангва, 85).

Предупреждения: Луценко, 30. Денисов, 60. Умяров, 86.

Судьи: Сухой (Люберцы). Веретешкин (Санкт-Петербург), Мухтаров (Петрозаводск).

4 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена».

Спартак — Арсенал Т

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