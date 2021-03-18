Зобнин прокомментировал свое повреждение в матче «Спартак» — «Урал»
21:50
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о своем состоянии.
27-летний футболист был заменен из-за повреждения на 67-й минуте встречи, вместо него на поле вышел защитник Илья Кутепов.
— Что со здоровьем? Пока не знаю, завтра МРТ. Поеду ли в сборную? Конечно, — сказал Зобнин в интервью «СЭ».
Ранее, 15 марта, стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022. Зобнин попал в список из 27 вызванных игроков.
В текущем сезоне Зобнин провел 23 матча за «Спартак», забил два гола и сделал шесть результативных передач.
(Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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