Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о своем состоянии.

27-летний футболист был заменен из-за повреждения на 67-й минуте встречи, вместо него на поле вышел защитник Илья Кутепов.

— Что со здоровьем? Пока не знаю, завтра МРТ. Поеду ли в сборную? Конечно, — сказал Зобнин в интервью «СЭ».

Ранее, 15 марта, стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022. Зобнин попал в список из 27 вызванных игроков.

В текущем сезоне Зобнин провел 23 матча за «Спартак», забил два гола и сделал шесть результативных передач.

(Севастиан Терлецкий)