"Спартак": у Селихова перелом мизинца

Как и сообщал "СЭ", голкипер "Спартака" Александр Селихов получил перелом пальца руки в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2). Официальный сайт красно-белых подтвердил эту информацию, отметив, что у 24-летнего спортсмена диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги мизинца левой кисти.
🚑 У Селихова перелом пальца руки– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 апреля 2019 г.
В матче "Спартак" – ЦСКА голкипер красно-белых Александр Селихов сломал палец руки.
У Селихова диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.
Желаем Александру скорейшего выздоровления! 🔴⚪️✊🏻 pic.twitter.com/ZTABu58y0X
В текущем сезоне Селихов провел 8 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-04-06-u_selikhova_perelom_paltsa_ruki/