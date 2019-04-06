23:03 | Футбол — РПЛ

"Спартак": у Селихова перелом мизинца

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Как и сообщал "СЭ", голкипер "Спартака" Александр Селихов получил перелом пальца руки в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2). Официальный сайт красно-белых подтвердил эту информацию, отметив, что у 24-летнего спортсмена диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги мизинца левой кисти. 

В текущем сезоне Селихов провел 8 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

Спартак - ЦСКА

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-04-06-u_selikhova_perelom_paltsa_ruki/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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