"Спартак": у Селихова перелом мизинца

Как и сообщал "СЭ", голкипер "Спартака" Александр Селихов получил перелом пальца руки в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:2). Официальный сайт красно-белых подтвердил эту информацию, отметив, что у 24-летнего спортсмена диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги мизинца левой кисти.

🚑 У Селихова перелом пальца руки



В матче "Спартак" – ЦСКА голкипер красно-белых Александр Селихов сломал палец руки.



У Селихова диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.



Желаем Александру скорейшего выздоровления! 🔴⚪️✊🏻 pic.twitter.com/ZTABu58y0X – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 апреля 2019 г.

В текущем сезоне Селихов провел 8 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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