Полузащитник Густаво Мантуан рассказал о целях, которые он ставит перед собой в «Зените».

«Я планирую остаться здесь не на год, а на гораздо более долгий срок. Меня замотивировал сам «Зенит». То, чего клуб планирует достичь. Также помогло общение с бразильцами, которые здесь играют. Я вижу, как они счастливы.

И мне хочется последовать их примеру и приносить пользу команде. Хочу провести этот год максимально полезно и для себя, и для команды», — приводит слова Мантуана Sport24.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца июня 2023 года, у российского клуба есть право выкупа 21-летнего бразильца.