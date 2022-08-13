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Мантуан — о «Зените»: «Планирую остаться здесь на гораздо более долгий срок»

Густаво Мантуан рассказал о целях в «Зените»
Читать «СЭ» в

Полузащитник Густаво Мантуан рассказал о целях, которые он ставит перед собой в «Зените».

«Я планирую остаться здесь не на год, а на гораздо более долгий срок. Меня замотивировал сам «Зенит». То, чего клуб планирует достичь. Также помогло общение с бразильцами, которые здесь играют. Я вижу, как они счастливы.

И мне хочется последовать их примеру и приносить пользу команде. Хочу провести этот год максимально полезно и для себя, и для команды», — приводит слова Мантуана Sport24.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца июня 2023 года, у российского клуба есть право выкупа 21-летнего бразильца.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-13-brazilskiy-novichok-zenita-mantuan-ya-planiruyu-ostatsya-zdes-ne-na-god-a-na-gorazdo-boleye-dolgiy-srok
Футбол
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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