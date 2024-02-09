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9 февраля, 20:32

Караваев — о поражении от «Аль-Райяна»: «После перерыва не хватило концентрации»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев подвел итоги товарищеского матча против «Аль-Райяна» (2:4).

— Первый тайм, считаю, провели неплохо, владели инициативой, — приводит слова Караваева официальный сайт клуба. — Не хватало только забитого мяча. А после перерыва не хватило концентрации — грубейшие ошибки и, к сожалению, счёт не в нашу пользу. Естественно, есть о чем подумать, потому что говорили, что второй тайм нужно выходить сконцентрировано, но в итоге сразу пропустили быстрый гол.

— Очень насыщенный график. Можно ли сказать, что эти ошибки во втором тайме отчасти с усталостью связаны?

— Дело не в усталости, нет, вполне нормальный рабочий график. Тем более, через два дня на третий вполне хорошо играть. Просто концентрация и внимание.

— Психологически после двух пропущенных мячей стало сложнее, но сумели отыграться. Что было дальше?

— Считаю, что после забитых мячей мы заиграли, появились моменты, мы забили. Но опять же, должны начинать так тайм. Не пропускать, а самим создавать моменты и забивать.

В следующем матче «Зенит» 13 февраля встретится с «Сантосом» в рамках Кубка равноправия.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-02-09-vyacheslav-karavaev-posle-pereryva-ne-khvatilo-kontsentratsii.htm
Вячеслав Караваев
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