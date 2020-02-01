Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов открыл счет в матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова».

Голевой пас ему сделал Зелимхан Бакаев. Он вывел Мирзова один на один с голкипером «Ростова», и Мирзов успел проткнуть мяч мимо выскочившего Егора Седова.