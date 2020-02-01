«Спартак» — «Ростов»: Мирзов открыл счет в матче
19:06
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов открыл счет в матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова».
Голевой пас ему сделал Зелимхан Бакаев. Он вывел Мирзова один на один с голкипером «Ростова», и Мирзов успел проткнуть мяч мимо выскочившего Егора Седова.
? Резиуан Мирзов выводит «Спартак» вперед в начале второго тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 1, 2020
? #СпартакРостов на #КубокПариматчПремьер
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/dLWPXbtGmF
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