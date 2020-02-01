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«Спартак» — «Ростов»: Мирзов открыл счет в матче

19:06
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов открыл счет в матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова».

Голевой пас ему сделал Зелимхан Бакаев. Он вывел Мирзова один на один с голкипером «Ростова», и Мирзов успел проткнуть мяч мимо выскочившего Егора Седова.

Спартак — Ростов

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