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Сегодня, 14:23

Ковтун: «Чемпионская гонка между «Спартаком» и «Зенитом» возможна»

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной России Юрий Ковтун высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

— Чемпионская гонка? Да, возможно. Шесть очков — это не тот отрыв. Сейчас команды уйдут на большую паузу, а мы посмотрим, как они себя проявят во время зимнего трансферного окна. В «Спартаке» делают ставку на наших ребят, которые прибавляют, плюс интересная работа тренерского штаба Абаскаля.

— Что может помочь «Спартаку»? Отъезд Малкома из «Зенита» в Бразилию?

(Смеется.) Понятно, что «Зенит» стоит особняком, но есть и еще другие клубы, которые надо обыгрывать.

— Просто говорят: убери из «Зенита» бразильцев и будет обычная команда. Вы согласны с таким мнением?

— Но пока же бразильцы не уезжают, а играют и приносят очки. Да, у «Зенита» есть больше возможностей. Они не обижают себя в приобретении игроков. Для «Спартака» главное — не заплатить какую-то сумму, а достаточно правильно отследить игрока и встроить, чтобы он приносил пользу. По-другому никак, — цитирует «РБ Спорт» Ковтуна.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» идет вторым с 36 баллами.

Источник: РБ Спорт

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Юрий Ковтун
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ФК Зенит
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0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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П
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