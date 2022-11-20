Ковтун: «Чемпионская гонка между «Спартаком» и «Зенитом» возможна»

Бывший игрок сборной России Юрий Ковтун высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

— Чемпионская гонка? Да, возможно. Шесть очков — это не тот отрыв. Сейчас команды уйдут на большую паузу, а мы посмотрим, как они себя проявят во время зимнего трансферного окна. В «Спартаке» делают ставку на наших ребят, которые прибавляют, плюс интересная работа тренерского штаба Абаскаля.

— Что может помочь «Спартаку»? Отъезд Малкома из «Зенита» в Бразилию?

— (Смеется.) Понятно, что «Зенит» стоит особняком, но есть и еще другие клубы, которые надо обыгрывать.

— Просто говорят: убери из «Зенита» бразильцев и будет обычная команда. Вы согласны с таким мнением?

— Но пока же бразильцы не уезжают, а играют и приносят очки. Да, у «Зенита» есть больше возможностей. Они не обижают себя в приобретении игроков. Для «Спартака» главное — не заплатить какую-то сумму, а достаточно правильно отследить игрока и встроить, чтобы он приносил пользу. По-другому никак, — цитирует «РБ Спорт» Ковтуна.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» идет вторым с 36 баллами.