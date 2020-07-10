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«Спартак» провел тренировку в Адлере перед матчем с «Сочи»

10 июля 2020, 21:27
Тренировка &quot;Спартака&quot;. Фото ФК «Спартак»
Тренировка &quot;Спартака&quot;. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» провел тренировку в Адлере, сообщает официальный сайт клуба. Команде предстоит выездной матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

Красно-белые тренировались на базе, построенной перед ЧМ-2018. Сообщается, что занятие прошло при температуре около 30 градусов тепла.

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится 11 июля. Начало в 20.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-10-trenirovka_v_adlere/

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