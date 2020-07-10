«Спартак» провел тренировку в Адлере перед матчем с «Сочи»

«Спартак» провел тренировку в Адлере, сообщает официальный сайт клуба. Команде предстоит выездной матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

Красно-белые тренировались на базе, построенной перед ЧМ-2018. Сообщается, что занятие прошло при температуре около 30 градусов тепла.

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится 11 июля. Начало в 20.30 по московскому времени.