«Спартак» провел тренировку в Адлере перед матчем с «Сочи»
10 июля 2020, 21:27
«Спартак» провел тренировку в Адлере, сообщает официальный сайт клуба. Команде предстоит выездной матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».
Красно-белые тренировались на базе, построенной перед ЧМ-2018. Сообщается, что занятие прошло при температуре около 30 градусов тепла.
Матч «Сочи» — «Спартак» состоится 11 июля. Начало в 20.30 по московскому времени.
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