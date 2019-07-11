"Спартак" прислал в "Локомотив" официальное предложение о покупке Гильерме

Сегодня утром красно-белые отправили в "Локо" официальное предложение по поводу выкупа прав на 33-летнего голкипера Гильерме. По нашим данным, сумма пока не устраивает железнодорожников.

Напомним, что по информации "СЭ", "Спартак" готов заключить с натурализованным бразильцем контракт на три года с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон. При этом премия за подписание соглашения составит еще 3 миллиона евро, а агентская комиссия – тоже 3 миллиона евро в сумме, по 1 миллиону за каждый год. (Вячеслав Короткин)

Напомним, Гильерме выступает за "Локо" с 2007 года. В составе красно-зеленых он становился чемпионом России, выигрывал Кубок России (трижды) и Суперкубок-2019.

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