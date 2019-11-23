«Спартак» прилетел в Екатеринбург, сообщает официальный Twitter красно-белых. В воскресенье, 24 ноября, москивичи сыграют с «Уралом» в 17-м туре премьер-лиги.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 21 очко.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр