«Спартак» прилетел в Екатеринбург
19:36
«Спартак» прилетел в Екатеринбург, сообщает официальный Twitter красно-белых. В воскресенье, 24 ноября, москивичи сыграют с «Уралом» в 17-м туре премьер-лиги.
??? В Екатеринбурге#УралСпартак pic.twitter.com/l68v6n2oWU— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 23, 2019
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 21 очко.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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