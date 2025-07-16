«Спартак» представил игровую форму на сезон-2025/26

«Спартак» презентовал новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/26.

Домашний комплект традиционно представлен в красном цвете. Футболку украшает широкая белая полоса на груди. В гостях футболисты «Спартака» будут играть в белой майке с красной полосой.

В презентации формы московской команды принял участие российский актер Александр Петров.

«Классический дизайн формы полностью отражает концепцию стартующего сезона. Уважение к своей истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода — то, что движет нас к новым победам. Все анонсы значимых событий и мероприятия клуба в сезоне-2025/26 пройдут под единым слоганом: «Спартак» — это классика!» — говорится в заявлении «Спартака».

По итогам сезона-2024/25 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 1-м туре нового сезона чемпионата России команда 19 июля дома сыграет против махачкалинского «Динамо».