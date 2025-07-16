Полузащитник «Краснодара» Баньяц продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Михайло Баньяца в «Крылья Советов».

«Краснодар» и «Крылья Советов» оформили трансфер сербского полузащитника. Миша, спасибо за игру! Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «быков».

В самарском клубе сообщили, что контракт с 25-летним футболистом рассчитан на три года. Баньяц будет выступать за «Крылья» под 14-м номером.

Баньяц является воспитанником сербской «Инджии». Летом 2022 года он присоединился к «Краснодару». За южан серб провел 65 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 8 результативных передач. В сезоне-2024/25 полузащитник на правах аренды выступал за клуб из Сербии «Бачка Топола».