Источник: ЦСКА и «Истанбул Башакшехир» договорились о трансфере Файзуллаева

«Истанбул Башакшехир» согласовал с ЦСКА переход полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева, сообщает турецкий журналист Осман Алтунтерим в своих соцсетях.

Источник подтвердил, что московский клуб получит 7 миллионов евро за трансфер 21-летнего игрока.

Файзуллаев выступает за ЦСКА с 2023 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 39 матчей за красно-синих во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 8 голевых передач. Вместе с московской командой полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее в своей карьере футболист играл за «Пахтакор».