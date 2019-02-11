10:16 | Футбол — РПЛ

"Спартак" поздравил Зобнина с днем рождения

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"Спартак" поздравил с днем рождения полузащитника Романа Зобнина в записи на официальном Твиттере клуба. Сегодня футболисту исполнилось 25 лет.

- Поздравляем и желаем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов на футбольном поле, - говорится в сообщении.

25-летний полузащитник в текущем сезоне провел 20 матчей за "Спартак" и сделал одну голевую передачу.

 

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Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official

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