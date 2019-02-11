"Спартак" поздравил Зобнина с днем рождения

"Спартак" поздравил с днем рождения полузащитника Романа Зобнина в записи на официальном Твиттере клуба. Сегодня футболисту исполнилось 25 лет.

- Поздравляем и желаем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов на футбольном поле, - говорится в сообщении.

С днем рождения, Рома!



Сегодня 25 лет исполняется полузащитнику #Спартак’а Роману Зобнину! 🔴⚪️



Поздравляем и желаем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов на футбольном поле! 🎂#РоманЗобнин #Spartak pic.twitter.com/UiCDbcOgmr – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 февраля 2019 г.

25-летний полузащитник в текущем сезоне провел 20 матчей за "Спартак" и сделал одну голевую передачу.

🎥 Яркие моменты в исполнении сегодняшнего именинника Романа Зобнина.

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Роман выступает за нашу команду с июня 2016 года. За это время он провел за красно-белых 72 матча и забил 2 мяча. 🎉🎁🎊#Спартак #РоманЗобнин #Spartak pic.twitter.com/0zmzKj2AA3 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 февраля 2019 г.

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