«Спартак» поздравил Шюррле с 29-летием

«Спартак» поздравил полузащитника Андре Шюррле с днем рождения. Немцу исполняется 29 лет.

— Желаем Андре крепкого здоровья и ярких побед вместе с красно-белыми! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Шюррле провел 14 матчей за красно-белых, забил два гола и отдал три голевые передачи. «Спартак» арендовал немца с правом выкупа за 8 миллионов евро.

? Поздравляем Андре Шюррле! Сегодня немецкому полузащитнику красно-белых исполняется 29 лет

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?? Желаем Андре крепкого здоровья и ярких побед вместе с красно-белыми! pic.twitter.com/z4SfCXngjt — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 6, 2019

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