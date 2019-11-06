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«Спартак» поздравил Шюррле с 29-летием

11:40
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«Спартак» поздравил полузащитника Андре Шюррле с днем рождения. Немцу исполняется 29 лет.

— Желаем Андре крепкого здоровья и ярких побед вместе с красно-белыми! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Шюррле провел 14 матчей за красно-белых, забил два гола и отдал три голевые передачи. «Спартак» арендовал немца с правом выкупа за 8 миллионов евро.

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